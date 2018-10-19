Плакал ли Кокорин в суде? Объясняет очевидец

Обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов присутствовал в зале Московского городского суда, когда в пятницу нападающий "Зенита" Александр Кокорин выступал с речью по видеосвязи. В СМИ появились новости о том, что после выступления Кокорин расплакалася. По словам нашего обозревателя, это преувеличение.

- Он, конечно, не плакал, - рассказал он в эфире "СЭ". - Александр Кокрин выступил с так называемым последним словом в рамках этого процесса. И в конце сказал, что просит прощения у всех - не только у тех, кто пострадал, а вообще у всех. Его голос немножко дрогнул. После чего он сел на место и опустил глаза. Слез я там особых не увидел - во всяком случае, такого, что можно назвать громким словом расплакался. Когда человек плачет, он дергает плечами, закрывает руками лицо. Он скорее не сдержал эмоции, пустил слезу, расчуствовался. Вот это было с Кокориным.

- Он выглядел более живым человеком, чем во время первого заседания, когда механическим голосом читал по бумажке. Сейчас, мне кажется, до него дошло, чтов се очень и очень серьезно, и что он не хочет сидеть в тюрьме, - отметил Дмитрий Зеленов.

В пятницу Московский городской суд отклонил апелляции Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на заключение под стражу. 11 октября они были отправлены в СИЗО №2, где будут находиться до 8 декабря.

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