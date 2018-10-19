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Плакал ли Кокорин в суде? Объясняет очевидец

19 октября. Москва. Мосгорсуд. Рассмотрение апелляции на заключение под стражу Александра Кокорина. Фото Александр Федоров., "СЭ"
19 октября. Москва. Мосгорсуд. Рассмотрение апелляции на заключение под стражу Александра Кокорина. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов присутствовал в зале Московского городского суда, когда в пятницу нападающий "Зенита" Александр Кокорин выступал с речью по видеосвязи. В СМИ появились новости о том, что после выступления Кокорин расплакалася. По словам нашего обозревателя, это преувеличение.

- Он, конечно, не плакал, - рассказал он в эфире "СЭ". - Александр Кокрин выступил с так называемым последним словом в рамках этого процесса. И в конце сказал, что просит прощения у всех - не только у тех, кто пострадал, а вообще у всех. Его голос немножко дрогнул. После чего он сел на место и опустил глаза. Слез я там особых не увидел - во всяком случае, такого, что можно назвать громким словом расплакался. Когда человек плачет, он дергает плечами, закрывает руками лицо. Он скорее не сдержал эмоции, пустил слезу, расчуствовался. Вот это было с Кокориным. 

- Он выглядел более живым человеком, чем во время первого заседания, когда механическим голосом читал по бумажке. Сейчас, мне кажется, до него дошло, чтов се очень и очень серьезно, и что он не хочет сидеть в тюрьме, - отметил Дмитрий Зеленов.

В пятницу Московский городской суд отклонил апелляции Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на заключение под стражу. 11 октября они были отправлены в СИЗО №2, где будут находиться до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

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