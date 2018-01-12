Письмо Леонида Федуна о реформировании российского футбола. Что в нем

"СЭ" стало известно содержание письма, которое за подписью Леонида Федуна было отправлено в РФС, РФПЛ и ФНЛ вскоре после громкого интервью "СЭ" владельца "Спартака".

Вот что написано в письме:

"Футбольный клуб "Спартак" предлагает к рассмотрению в рамках коллегиальных органов РФС, РФПЛ и ФНЛ следующие реформы, направленные на повышение зрелищности и конкурентоспособности российского футбола, эффективное использование наследия домашнего чемпионата мира, привлечение болельщиков и стимулирование подготовки молодых футболистов.



1. Оптимизация сезонного календаря с учетом климатических условий.



Цель: Обеспечение на всех матчах в течение сезона приемлемых погодных условий как для спортсменов, так и для болельщиков, посещающих матчи.



Необходимые шаги: При составлении календаря ручное определение туров, проходящих в холодное время года, в южные города и на современные стадионы Москвы и Санкт-Петербурга.



Ожидаемый результат: Матчи поздней осенью, зимой и ранней весной проводятся при благоприятных погодных условиях, на качественных полях. Повышение зрелищности, рост количества болельщиков на трибунах, снижение уровня травматизма у футболистов.



2. Изменение формата РФПЛ.



Цель: Повышение конкуренции в РФПЛ, обеспечение зрелищности создаваемого продукта, большее количество матчей и, как следствие, привлечение дополнительных доходов для клубов.



Необходимые шаги: Сокращение количества команд РФПЛ до 14, введение второго этапа с разбивкой команд на две группы с дальнейшей борьбой за чемпионство и выживание. Система ротации с ФНЛ по принципу "две команды вылетают, две играют стыковые матчи".



Ожидаемый результат: Увеличение количества домашних матчей для каждой команды до 19, более высокая загруженность стадионов, в том числе построенных к чемпионату мира, большее количество матчей с повышенным зрительским интересом, повышение зрелищности чемпионата, рост доходов лиги и клубов. Оптимизация соотношения между затратами на заработные платы футболистов и количеством проводимых за сезон матчей.



3. Изменение формата Кубка России.



Цель: Эффективное использование стадионов, построенных к чемпионату мира, популяризация футбола в стране.



Необходимые шаги: Проведение матчей Кубка России на стадиях 1/16, 1/8 и 1/4 финала в городах, не представленных в РФПЛ, но имеющих современные стадионы. Проведение полуфиналов в формате "матч дома – матч на выезде". Проведение финала в "Лужниках".



Ожидаемый результат: Загрузка построенных к чемпионату мира стадионов, не задействованных в матчах РФПЛ, матчами Кубка России. Повышение интереса к футболу в городах, не представленных в РФПЛ.



4. Пересмотр механизма солидарности.



Цель: Мотивация детских тренеров на долгосрочную перспективу – подготовку молодого футболиста, а не достижение сиюминутного результата.



Необходимые шаги: Привязка выплат в рамках механизма солидарности к годовому доходу футболиста и агентским выплатам, а не сумме трансфера игрока.



Ожидаемый результат: Исключение ситуаций, когда при отсутствии трансферной компенсации за игрока тренеры и академии, подготовившие игрока, не получают солидарных выплат. Гарантированная компенсация академиям и детским тренерам, подготовившим футболиста.



Надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных мер по развитию российского футбола.



С уважением, председатель совета директоров АО "ФК Спартак-Москва" Л.А. Федун

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