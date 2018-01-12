Письмо Леонида Федуна о реформировании российского футбола. Что в нем

"СЭ" стало известно содержание письма, которое за подписью Леонида Федуна было отправлено в РФС, РФПЛ и ФНЛ вскоре после громкого интервью "СЭ" владельца "Спартака".
Вот что написано в письме:
"Футбольный клуб "Спартак" предлагает к рассмотрению в рамках коллегиальных органов РФС, РФПЛ и ФНЛ следующие реформы, направленные на повышение зрелищности и конкурентоспособности российского футбола, эффективное использование наследия домашнего чемпионата мира, привлечение болельщиков и стимулирование подготовки молодых футболистов.
1. Оптимизация сезонного календаря с учетом климатических условий.
Цель: Обеспечение на всех матчах в течение сезона приемлемых погодных условий как для спортсменов, так и для болельщиков, посещающих матчи.
Необходимые шаги: При составлении календаря ручное определение туров, проходящих в холодное время года, в южные города и на современные стадионы Москвы и Санкт-Петербурга.
Ожидаемый результат: Матчи поздней осенью, зимой и ранней весной проводятся при благоприятных погодных условиях, на качественных полях. Повышение зрелищности, рост количества болельщиков на трибунах, снижение уровня травматизма у футболистов.
2. Изменение формата РФПЛ.
Цель: Повышение конкуренции в РФПЛ, обеспечение зрелищности создаваемого продукта, большее количество матчей и, как следствие, привлечение дополнительных доходов для клубов.
Необходимые шаги: Сокращение количества команд РФПЛ до 14, введение второго этапа с разбивкой команд на две группы с дальнейшей борьбой за чемпионство и выживание. Система ротации с ФНЛ по принципу "две команды вылетают, две играют стыковые матчи".
Ожидаемый результат: Увеличение количества домашних матчей для каждой команды до 19, более высокая загруженность стадионов, в том числе построенных к чемпионату мира, большее количество матчей с повышенным зрительским интересом, повышение зрелищности чемпионата, рост доходов лиги и клубов. Оптимизация соотношения между затратами на заработные платы футболистов и количеством проводимых за сезон матчей.
3. Изменение формата Кубка России.
Цель: Эффективное использование стадионов, построенных к чемпионату мира, популяризация футбола в стране.
Необходимые шаги: Проведение матчей Кубка России на стадиях 1/16, 1/8 и 1/4 финала в городах, не представленных в РФПЛ, но имеющих современные стадионы. Проведение полуфиналов в формате "матч дома – матч на выезде". Проведение финала в "Лужниках".
Ожидаемый результат: Загрузка построенных к чемпионату мира стадионов, не задействованных в матчах РФПЛ, матчами Кубка России. Повышение интереса к футболу в городах, не представленных в РФПЛ.
4. Пересмотр механизма солидарности.
Цель: Мотивация детских тренеров на долгосрочную перспективу – подготовку молодого футболиста, а не достижение сиюминутного результата.
Необходимые шаги: Привязка выплат в рамках механизма солидарности к годовому доходу футболиста и агентским выплатам, а не сумме трансфера игрока.
Ожидаемый результат: Исключение ситуаций, когда при отсутствии трансферной компенсации за игрока тренеры и академии, подготовившие игрока, не получают солидарных выплат. Гарантированная компенсация академиям и детским тренерам, подготовившим футболиста.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных мер по развитию российского футбола.
С уважением, председатель совета директоров АО "ФК Спартак-Москва" Л.А. Федун
old grumbler
Слава тебе господи!!! Пришел хозяин Спартака со своими бизнес планами развития своего Спартака в российской премьер лиге и покажет всем какое место должны занимать провинциальные клубы в российской премьер лиге у которых нет Усманова в спонсорах...
01:20
spetrov
То есть СЭ полагает, что с первого раза мы что-то не поняли, надо усилить.
01:02
Thomas_Boy_
Слова.
00:39