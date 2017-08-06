"Пиратский" перформанс фанатов "Зенита" в матче со "Спартаком"

Болельщики "Зенита" устроили "пиратский" перформанс в матче чемпионата России против "Спартака".

На трибуне они развернули баннер с цитатой песни из мультфильма "Остров сокровищ", после чего вывесили изображение пиратов-мертвецов в цветах "Зенита".