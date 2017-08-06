"Пиратский" перформанс фанатов "Зенита" в матче со "Спартаком"

Болельщики "Зенита" устроили "пиратский" перформанс в матче чемпионата России против "Спартака".
На трибуне они развернули баннер с цитатой песни из мультфильма "Остров сокровищ", после чего вывесили изображение пиратов-мертвецов в цветах "Зенита".
И ещё один хозяйский перф. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/Qbtp1FRytm– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
А у баннера "Зенита" есть продолжение! pic.twitter.com/xRAAnZjiCQ– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
Второй перфоманс болельщиков "Зенита" #ЗенитСпартак pic.twitter.com/2YDqqLWZbX– СЭ Зенит (@zenit_se) 6 августа 2017 г.
И продолжение #ЗенитСпартак pic.twitter.com/ViKZSbPQYD– СЭ Зенит (@zenit_se) 6 августа 2017 г.