20:35 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Пиратский" перформанс фанатов "Зенита" в матче со "Спартаком"


Болельщики "Зенита" устроили "пиратский" перформанс в матче чемпионата России против "Спартака".

На трибуне они развернули баннер с цитатой песни из мультфильма "Остров сокровищ", после чего вывесили изображение пиратов-мертвецов в цветах "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

 

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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