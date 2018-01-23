Пильгуй – о твите Джикии о шоколадках: "Не вижу криминала"

Член комитета РФС по этике Владимир Пильгуй в интервью "СЭ" отметил, что считает твит защитника "Спартака" Георгия Джикии о шоколадках неудачной шуткой. Он также выразил мнение, что 24-летний игрок заслужил замечание.

Комитет РФС сегодня рассмотрит дело Джикии, который на первом сборе красно-белых в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.

– Честно говоря, я не вижу в этой записи какого-то криминала, – сказал Пильгуй. – Мое личное мнение – это неудачная шутка. Думаю, что и сам Джикия не ожидал такого резонанса на эту запись. Я изучил материалы – там нет ничего обидного. Ну назвал он партнеров по команде шоколадками, но там же нет каких-то намеков или дискриминации. Георгий просто пошутил, что бразильцы растают под нагрузкой и солнцем.

– То есть вы не будет голосовать за наказание Джикии?

– Наверное, он заслужил замечание. Не выговора или еще чего-то, а именно замечания. Чтобы он в дальнейшем был внимательнее. Потому что сейчас любой чих будет восприниматься, как повод начать кампанию против России. Нужно ориентироваться и соображать. (Андрей СИЗЯКИН)

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