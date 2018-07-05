Пейчинович покидает команду Семина. В "Локо" ждут Идову

По информации "СЭ", защитник Неманья Пейчинович с большой долей вероятности покинет "Локомотив". Контракт 30-летнего серба с клубом закончился по окончании прошлого сезона (в нем футболист провел 23 матча в чемпионате России), подписание нового соглашения на прежних условиях – с зарплатой около 2 миллионов евро в год – крайне маловероятно, а на ее понижение футболист, судя по всему, не готов.

При этом новичком железнодорожников может стать другой защитник – Брайн Идову, который остался без команды после закрытия "Амкара". 26-летний нигериец провел три матча в составе своей сборной на ЧМ-2018, переговоры красно-зеленых с ним находятся на финальной стадии.

Скорее всего, в ближайшее время будет подписан новый однолетний договор и с 31-летним защитником Виталием Денисовым.