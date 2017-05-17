Пейчинович открыл счет в матче "Урал" – "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович забил первый мяч в игре 29-го тура чемпионата России против "Урала". Футболист отправил мяч в ворота соперников ударом головой после подачи со штрафного в исполнении полузащитника Мануэла Фернандеша на 33-й минуте.

Отметим, что для серба это второй гол в текущем сезоне. Первый он забил в матче 15-го тура против того же "Урала" (1:1).

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"