Пейчинович может выйти на матч со "СКА-Хабаровск"

В составе "Локомотива" к матчу со "СКА-Хабаровск" готовятся 22 футболиста, сообщает пресс-служба столичной команды. На поле в этой встрече может появиться защитник Неманья Пейчинович, который пропустил прошлый тур из-за проблем с коленным суставом. Полностью состав железнодорожников на этот поединок выглядит так:

вратари: Коченков, Медведев;

защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг;

полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш;

нападающие: Лысов, Эдер.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – в 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.