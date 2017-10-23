Петрюс Бумаль: "Чемпионат России - входит в пять-шесть лучших лиг мира"

Полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль положительно отозвался об уровне чемпионата России. Ранее камерунец выступал за "Сошо", "Литекс" и софийский ЦСКА. По его словам, холодная погода не является для него проблемой.

– Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира, – цитирует Бумаля официальный сайт "Урала". – Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией здесь просто рай для футболистов! Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет её сестра, а также прилетят мои братья.

Братья чаще всего спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с "Уралом", многие ребята говорили мне: "Подожди октября и узнаешь, как здесь может быть прохладно". Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.

Приходилось играть в футбол во время снегопада. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол. Супруга не отговаривала от переезда в Россию, она не будет мне перечить. Ведь это мой выбор, где продолжать карьеру. Главное, о чем она просила меня, это чтобы мы не возвращались обратно в Болгарию (смеется). Там ей было тяжело. Но она знает, что я делаю выбор за нас двоих, и значит буду стараться, чтобы нам обоим было хорошо. Тем более три года назад супруга приезжала в Москву вместе с сестрой. Поэтому уже была знакома с Россией. В Екатеринбурге супруга уже освоилась, может спокойно сходить куда-то по своим делам, погулять.