Петров – лучший левый защитник десятилетия в "Краснодаре"

Левым защитником сборной десятилетия "Краснодара" стал Сергей Петров, сообщает пресс-служба "быков". За него проголосовало 50 процентов болельщиков. На данный момент 27-летний россиянин является единственным действующим игроком черно-зеленых, который попал в символическую сборную.

Ранее в сборную последних десяти лет попали вратарь Андрей Дикань и правый защитник Виталий Калешин. Отметим, что символическая сборная "быков" собирается в честь десятилетия со дня основания клуба.