Петраков после матча с "Крыльями" раскритиковал Пугина, Голышева и Чуперку

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:2) раскритиковал игру опытных футболистов команды. По его словам, игроки недостаточно хорошо действовали в атаке.

- Надеялся я на лучший результат, конечно. Чего я опасался, то и подтвердилось, - сказал Петраков на пресс-конференции. - Думал, что будем в физическом плане намного хуже выглядеть, но неплохо выглядели. И по движению, и по организации игры. В этом матче, как ни странно, все решило исполнительское мастерство. Ошибка на пятой минуте, когда мы не разобрались... Игроки должны были действовать персонально до конца. Бездарно стали проигрывать 0:1.

По сегодняшнему матчу не очень понравились наши опытные ребята. Не могу сказать, что они не вели игру, не старались. Но старание, организация больше помогали в середине поля. А на половине соперника надо по-другому уже действовать. Ни Пугин, ни Голышев, ни Чуперка не смогли выжать моменты и создать что-то опасное у ворот соперника. Подходы были, но не более того. Не знаю, с чем это связано.

Также Петраков подтвердил, что продлит истекающий контракт с томичами.

Трансляция матча "Томь" - "Крылья Советов"