Петраков не уйдет из "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что не намерен покидать свою должность. Клуб из-за проблем с финансированием этой зимой расстался с большинством ведущих футболистов.

– У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным. – Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Петракова. – Он заверил, что проблем не будет и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь.