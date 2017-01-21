12:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Петраков не уйдет из "Томи"

0
0
0
1

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подчеркнул, что не намерен покидать свою должность. Клуб из-за проблем с финансированием этой зимой расстался с большинством ведущих футболистов.

– У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным. – Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Петракова. – Он заверил, что проблем не будет и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество. И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3959803

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Arkadiy1976

Ну да, а кому он ещё нужен. Если только во вторую лигу.

13:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ