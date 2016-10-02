22:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Петр Серов: "Ситуация со спонсором в Лиге чемпионов не повлияет на финансирование команды"

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Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов рассказал, что напряженная ситуация, возникшая между футбольным клубом и "Группой Агроком", не повлияет на финансирование команды. Сегодня "Ростов" на своем поле нанес поражение ЦСКА со счетом 2:0.

– С "Агрокомом" у нас нормальные рабочие отношения, – приводит ТАСС слова Серова. Ситуация в Лиге чемпионов никак не отразится на финансировании команды.

"Ростов" в Лиге чемпионов выступает в одной группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. После двух туров ростовчане имеют в своем активе одно очко. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3672201

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Противник осень-весна

Ну спонсоры Ростова даже нормальный горизонтальный баннер сделать не могут на стадион. Никакая реклама им не нужна, деньги отмывали, видимо, раньше;(

23:05

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