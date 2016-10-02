Петр Серов: "Ситуация со спонсором в Лиге чемпионов не повлияет на финансирование команды"

Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов рассказал, что напряженная ситуация, возникшая между футбольным клубом и "Группой Агроком", не повлияет на финансирование команды. Сегодня "Ростов" на своем поле нанес поражение ЦСКА со счетом 2:0.

– С "Агрокомом" у нас нормальные рабочие отношения, – приводит ТАСС слова Серова. Ситуация в Лиге чемпионов никак не отразится на финансировании команды.

"Ростов" в Лиге чемпионов выступает в одной группе с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ. После двух туров ростовчане имеют в своем активе одно очко.