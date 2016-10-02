22:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Петр Серов: "Ростов" победил ЦСКА, несмотря на спорные судейские моменты"

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Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов после победы в матче 9-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:0) отметил, что команда продемонстрировала невероятное стремление к победе. Голами в этом матче отметились Гацкан и Нобоа.

"Ростов" продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы, – приводит слова Серова ТАСС. – Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3672190

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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