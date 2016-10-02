Петр Серов: "Ростов" победил ЦСКА, несмотря на спорные судейские моменты"

Председатель совета директоров "Ростова" Петр Серов после победы в матче 9-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:0) отметил, что команда продемонстрировала невероятное стремление к победе. Голами в этом матче отметились Гацкан и Нобоа.

– "Ростов" продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы, – приводит слова Серова ТАСС. – Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить.