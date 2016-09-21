Петр Макаренко: "Наш болельщик не готов платить за футбол на телевидении"

Глава компании-партнера РФС "Телеспорт" Петр Макаренко считает, что российский болельщик сейчас не готов платить за футбол на телевидении. В сентябре 2015 года РФПЛ заключила контракт с "НТВ-Плюс", согласно которому за передачу прав на показ матчей премьер-лиги она будет получать 22 миллиона евро в год.

– Наш болельщик в данный момент не готов платить за футбол. Сейчас нужно отталкиваться от существующей практики. У нас много лет работает "НТВ-Плюс", но с точки зрения монетизации у них ничего не получается, – цитирует ТАСС Макаренко. – Значит, надо искать другие модели и форматы, но искать всегда сложно, проще позвонить кому-нибудь и попросить денег. Но это не конструкция, так работать ничего не будет. Сейчас не самое лучшее состояние экономики, чтобы все разбрасывались деньгами направо и налево.

У нас нет экономической базы, чтобы клубы могли зарабатывать на билетах. Сейчас люди, приходя на российский чемпионат, не будут платить по 50-60 евро за билет. Между прочим, во всех развитых лигах доходы от телетрансляций и от продажи билетов примерно совпадают.

200 миллионов евро в год? Это вполне реально, если только найти человека, который сможет дать эти 200 миллионов. А с точки зрения рынка, это даже не популизм, а просто фантастика. Эта сумма не имеет никакого отношения к реальности.