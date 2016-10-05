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Петр Кошельников: "Сменить главного тренера предложил новый президент "Арсенала"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ.ГУРАМ АДЖОЕВ: "Я НЕ УВОЛЬНЯЛ ПАВЛОВА ИЗ "АРСЕНАЛА"

Экс-президент тульского "Арсенала" Петр Кошельников заявил, что отправить в отставку главного тренера Сергея Павлова предложил новый глава клуба Гурам Аджоев. Под руководством 61-летнего специалиста туляки в этом сезоне одержали 1 победу и 4 раза сыграли вничью с 9 турах.

- Безусловно, предложение о смене главного тренера высказал новый президент, но я не хочу сказать, что с чем-то Павлов не справился; хотел бы сказать ему добрые слова и поблагодарить, - цитирует ТАСС Кошельникова. - Но есть определенный нюанс, как и в любом спортивном клубе. Может быть, наступает момент, когда надо делать что-то по-другому; никакого провала не было, но...

Мы вчера с ним все обсудили, обговорили, полюбовно, считаю Сергея Александровича хорошим товарищем. Это без всяких преувеличений. С ним было интересно работать, обсуждать, спорить, он очень опытный специалист.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3680089

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