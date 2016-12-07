Петр Авен: "С Гинером во всем разобрались"

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который несколько раз мог стать владельцем или акционером "Спартака" отметил, что у него нет противоречий с президентом ЦСКА Евгением Гинером. По словам бизнесмена, проблем никаких нет, и он относится к коллеге с большой симпатией.

– У нас с Гинером нет фундаментальных противоречий, – цитируют "Известия" Авена. – Мы уже во всем разобрались. Я отношусь к нему с большой симпатией, поэтому не думаю, что у нас есть какие-то проблемы.

Напомним, 17 июня Мещанский суд Москвы обязал Гинера выплатить "Альфа-банку" 3,577 миллиона долларов в качестве поручителя по кредитному договору. Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании задолженности по кредиту с поручителей в порядке солидарной ответственности.

Из материалов дела следует, что между истцом и заемщиком (одной из столичных компаний) в марте 2013 года был заключен договор кредитной линии на сумму порядка 100 миллионов евро. Одним из поручителей по кредиту и был Гинер. Заемщик должен был выплатить около 2 миллионов до 25 мая 2015 года, однако данное условие выполнено не было. В связи с этим "Альфа-банк" обратился в суд.

21 ноября суд рассмотрел апелляцию, поданную президентом ЦСКА и другими соответчиками по иску. По ее итогам стороны заявили о начале переговоров о заключении мирового соглашения.



