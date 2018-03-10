Петкович – в запасе молодежки "Спартака" на матч со "СКА-Хабаровск"

Защитник Марко Петкович включен в число запасных московского "Спартака" на сегодняшний матч 22-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "СКА-Хабаровск". С первых минут у красно-белых сыграют: Аверкиев, Миронов, Зепатта, Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, С. Бакаев, Орехов, Самбу, Лопатин. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

25-летний Петкович в нынешнем сезоне провел за основной состав красно-белых восемь матчей и отметился одной голевой передачей.

Напомним, матч главных команд "Спартака" и "СКА-Хабаровск" в 22-м туре РФПЛ пройдет завтра, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.