Петкович и Бакаев - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России против "Ростова". Отметим, что с первых минут у красно-белых сыграют защитник Марко Петкович и полузащитник Зелимхан Бакаев.
Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:
"Спартак": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду, Промес, Попов, Бакаев - Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Рассказов, Щербаков, Кутепов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.
Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 28 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
А вот и наш стартовый состав на матч 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионат России #РостовСпартак! pic.twitter.com/7LarVrnhCF– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 октября 2017 г.
vkozackov
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18:39
Jean4
Там где были Самедов и Ещенко...
18:16
pahom-17
главное на стандартах не засыпаться..Ростов будет уповать..и подставляться..ну тут уж кто как может..
18:11
Bobspartak
И Петкович точно не хуже Комбарова ,единственный плюс паспорт.
18:03
Bobspartak
Массимо просто в футболе понимает ,а не хвалит мертвого Давыдова за паспорт, как наши горе журналисты.
18:02
Йоркширский олень
Ростов продолжит полет, П это Петкович это похороны
18:01
Мотар
Писали тут в газете о том рискнет ли КАррера поставить Давыдова, но...он пошел дальше и поставил Бакаева, респект Массимо!!!
17:57