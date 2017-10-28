17:49 | Футбол — РФПЛ

Петкович и Бакаев - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России против "Ростова". Отметим, что с первых минут у красно-белых сыграют защитник Марко Петкович и полузащитник Зелимхан Бакаев.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

"Спартак": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду, Промес, Попов, Бакаев - Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Рассказов, Щербаков, Кутепов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 28 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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vkozackov

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18:39

Jean4

Там где были Самедов и Ещенко...

18:16

pahom-17

главное на стандартах не засыпаться..Ростов будет уповать..и подставляться..ну тут уж кто как может..

18:11

Bobspartak

И Петкович точно не хуже Комбарова ,единственный плюс паспорт.

18:03

Bobspartak

Массимо просто в футболе понимает ,а не хвалит мертвого Давыдова за паспорт, как наши горе журналисты.

18:02

Йоркширский олень

Ростов продолжит полет, П это Петкович это похороны

18:01

Мотар

Писали тут в газете о том рискнет ли КАррера поставить Давыдова, но...он пошел дальше и поставил Бакаева, респект Массимо!!!

17:57