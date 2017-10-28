Петкович и Бакаев - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России против "Ростова". Отметим, что с первых минут у красно-белых сыграют защитник Марко Петкович и полузащитник Зелимхан Бакаев.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

"Спартак": Селихов - Петкович, Таски, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду, Промес, Попов, Бакаев - Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Рассказов, Щербаков, Кутепов, Самсонов, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

Напомним, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 28 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.