Петар Занев: "Видно, что сейчас у ЦСКА проблемы"

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) высказал мнение, что голов в матче было больше, чем моментов. Болгарин высказал мнение, что армейцы преодолеют непростой для себя период.

– Согласны, что голов было больше, чем моментов?

– Да. Это так.

– Вы в предыдущие годы разбирали игру ЦСКА. Прошлогодние армейцы и нынешние – это две разные команды?

– Видно, что сейчас у ЦСКА проблемы и негативные результаты. Думаю, футболистам это тоже неприятно, но они лучше знакомы с ситуацией. У них хороший тренер. Поэтому ребята справятся, чемпионат длинный.

– Сейчас радуетесь одному завоеванному очку или грустите о двух потерянных?

– Когда играешь на выезде, каждое очко в копилку – это хорошо. Поэтому мы довольны. Конечно, победа лучше, но не стоит забывать, что мы играли в гостях. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)