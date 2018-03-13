Петар Занев: "Удаление Огуде? Думаю, что арбитр испугался, что мы можем сравнять счет"

Защитник "Амкара" Петар Занев в эфире программы "Свисток" заявил, что решения арбитра повлияли на результат матча 22-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:2). В этом матче арбитр Михаил Вилков удалил двух игроков "Амкара", а также назначил в ворота пермского клуба два пенальти.

– Мы разобрали моменты, посмотрели повтор, – сказал Занев. – Мне кажется, что эти решения повлияли на результат матча. Каждый может ошибиться, в том числе и судья. Меня больше возмутило поведения. Арбитр видел, что я фолил за пределами штрафной, а Дзюба упал уже в ней. Я сказал об этом боковому судье, потому что он лучше видел этот момент. Мне кажется, что главный арбитр вообще не видел момента. Я ему говорю, что это я фолил, а он говорит, что Сиваков. Перед вторым таймом я спросил у судьи, был ли пенальти, а он сказал, что "сто процентов".

Момент с удалением Огуде? Думаю, что арбитр испугался, что мы можем сравнять счет и решил вмешаться в игру. Огуде играл в мяч, там не было красной карточки. По удалению Белорукова – судья увидел ситуацию так. Но можно было не давать вторую желтую карточку.