Петар Занев: "Слухи об уходе Селихова только радуют игроков "Амкара"

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 10-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) рассказал, что секрет слаженных действий в обороне – игра всей команды в защите. Кроме того, болгарин поведал, что еще несколько лет назад разглядел талант во вратаре команды Александре Селихове.

– "Амкар" уже который матч дома не пропускает. В чем секрет?

– У нас защищаются не только номинальные защитники, а вся команда. Но нам надо обязательно прибавить в атаке. Потому что, играя вничью, не подняться вверх по таблице.

– В последнее время много разговоров об Александре Селихове, что он может уйти на повышение в более именитый клуб. Это не нервирует команду?

– Нет. Это может только радовать. Потому что он молодой талантливый игрок, ему надо развиваться. Уже три года назад я верил в него и сказал тогда ему: "У тебя очень большой потенциал". Последние два года ему дают шанс, и он им пользуется. Рано или поздно он получит свой шанс в большом клубе.