Петар Занев: "Русский чемпионат должны судить русские судьи"

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 10-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что команду не устроил итоговый результат. Также болгарин высказался против приглашения в премьер-лигу иностранных арбитров.
– Если честно, нас не устроил этот результат, – цитирует клубная пресс-служба Занева. – Потому что дома играем... И нам хотелось уже выиграть, потому что последние две игры – две ничьи. Нам нужно было сегодня выигрывать, но, к сожалению, не получилось.
– "Локомотив" вышел без номинальных нападающих, вас это удивило?
– Ну да, немножко удивило. Но потом подстроились. Наверное, они хотели больше контролировать мяч в середине поля. Ну, слава богу, в обороне мы сыграли надежно. Но впереди надо было забить.
– В последнее время много разговоров о судействе. Вы как иностранец согласны, что на некоторые матчи, большие, стоит вернуть практику приглашения иностранных арбитров?
– Нет, я думаю, что это не нужно. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний.
Ботаникум
Вообще-то чемпионат должен правильно именоваться РОССИЙСКИМ, т.к. страна , в которой он проводится, называется РОССИЕЙ или же РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ.Кроме того, Россия - многонациональная страна, где проживают не только РУССКИЕ, но и КОРЯКИ, ЗЫРЯНЕ, УЙГУРЫ, ТУВИНЦЫ (!!!), НИВХИ (Карл, нивхи!!!), ИТЕЛЬМЕНЫ, АССИРИЙЦЫ..... и даже "ДЕТИ ЮРИСТОВ"!!!!! А этот "булгар-табак" выучил только слово "РУССКИЙ-РУССКИЕ"!?...... Чего же требовать тогда от натурализуемых "донов Педро" из Бразилии???.....
12:10
Rasmus Teesalu
эта кто такой ваще???
11:27