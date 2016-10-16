Петар Занев: "Русский чемпионат должны судить русские судьи"

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 10-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что команду не устроил итоговый результат. Также болгарин высказался против приглашения в премьер-лигу иностранных арбитров.

– Если честно, нас не устроил этот результат, – цитирует клубная пресс-служба Занева. – Потому что дома играем... И нам хотелось уже выиграть, потому что последние две игры – две ничьи. Нам нужно было сегодня выигрывать, но, к сожалению, не получилось.

– "Локомотив" вышел без номинальных нападающих, вас это удивило?

– Ну да, немножко удивило. Но потом подстроились. Наверное, они хотели больше контролировать мяч в середине поля. Ну, слава богу, в обороне мы сыграли надежно. Но впереди надо было забить.

– В последнее время много разговоров о судействе. Вы как иностранец согласны, что на некоторые матчи, большие, стоит вернуть практику приглашения иностранных арбитров?

– Нет, я думаю, что это не нужно. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний.