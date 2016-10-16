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Петар Занев: "Русский чемпионат должны судить русские судьи"

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Испанский судья Мехуто ГОНСАЛЕС (в центре) на матче "Спартак" - "Зенит" в 2005 году.РФС-2017: зарубежные арбитры, чужестранный президент

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 10-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что команду не устроил итоговый результат. Также болгарин высказался против приглашения в премьер-лигу иностранных арбитров.

– Если честно, нас не устроил этот результат, – цитирует клубная пресс-служба Занева. – Потому что дома играем... И нам хотелось уже выиграть, потому что последние две игры – две ничьи. Нам нужно было сегодня выигрывать, но, к сожалению, не получилось.

– "Локомотив" вышел без номинальных нападающих, вас это удивило?

– Ну да, немножко удивило. Но потом подстроились. Наверное, они хотели больше контролировать мяч в середине поля. Ну, слава богу, в обороне мы сыграли надежно. Но впереди надо было забить.

– В последнее время много разговоров о судействе. Вы как иностранец согласны, что на некоторые матчи, большие, стоит вернуть практику приглашения иностранных арбитров?

– Нет, я думаю, что это не нужно. Мне кажется, это глупая идея. Русский чемпионат должны судить русские судьи. Последнее время я вижу, что они справляются. С моей стороны к судейству нет никаких замечаний.

Опрос

Нужно ли приглашать на матчи российской премьер-лиги иностранных арбитров?
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Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31483/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Вообще-то чемпионат должен правильно именоваться РОССИЙСКИМ, т.к. страна , в которой он проводится, называется РОССИЕЙ или же РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ.Кроме того, Россия - многонациональная страна, где проживают не только РУССКИЕ, но и КОРЯКИ, ЗЫРЯНЕ, УЙГУРЫ, ТУВИНЦЫ (!!!), НИВХИ (Карл, нивхи!!!), ИТЕЛЬМЕНЫ, АССИРИЙЦЫ..... и даже "ДЕТИ ЮРИСТОВ"!!!!! А этот "булгар-табак" выучил только слово "РУССКИЙ-РУССКИЕ"!?...... Чего же требовать тогда от натурализуемых "донов Педро" из Бразилии???.....

12:10

Rasmus Teesalu

эта кто такой ваще???

11:27

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Материалы других СМИ