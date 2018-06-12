Петар Занев: "На 99 процентов покидаю "Амкар", мной интересуются несколько российских клубов"

Капитан "Амкара" Петар Занев отметил, что, скорее всего, покинет свой нынешний клуб. По словам 32-летнего болгарского защитника, он хочет продолжить выступать в России.



- Я покидаю "Амкар" на 99 процентов. Видимо, ситуация в клубе не улучшится, - приводит "Тема Спорт" слова Занева. - Мной интересуются несколько российских команд, что нормально, учитывая, что в этой стране я выступал последние пять лет. Мой приоритет - играть именно в России.



Занев выступает за "Амкар" с 2013 года. В общей сложности он провел за команду 126 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: "Амкар" 13 июня объявит игрокам о прекращении существования