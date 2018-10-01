14:11 | Футбол — РПЛ

Петар Занев: "Был уверен, что Черчесов правильно настроит сборную России перед ЧМ-2018"

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Защитник "Енисея"  Петар Занев заявил, что поддерживал сборную России во время чемпионата мира-2018.

Я очень сильно переживал за сборную России, хотел, чтобы она прошла дальше, - цитирует Занева официальный сайт "Енисея". - Можно сказать, это моя вторая сборная, потому что уже шесть лет играю здесь. Я же все-таки футболист, который играет в российском чемпионате. Был уверен, что Черчесов правильно настроит команду. Так и получилось, чему очень сильно рад!

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила национальной команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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