Петар Занев: "Амкару" нужно поверить в себя и вернуть игру, приносившую результат"

Защитник "Амкара" Петар Занев назвал причиной ошибок в матче 4-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:3) излишнюю эмоциональность игроков. Болгарский футболист подчеркнул, что пермяки стараются не искать крайних и поддерживать друг друга.

В четырех стартовых турах чемпионата страны "Амкар" потерпел четыре поражения, не забив ни одного мяча. Разница забитых и пропущенных мячей – 0:6.

– Петар, сравните, пожалуйста, нынешнюю ситуацию в "Амкаре" с той, которая сложилась в сезоне 2014/15. Когда было труднее?

– Я думаю, тогда было гораздо сложнее, – цитирует официальный сайт "Амкара" Занева. – Во-первых, времени на то, чтобы исправить ситуацию, было значительно меньше – буквально туров десять. А главное – сегодняшний "Амкар" – это единая команда, а тогда после смены тренеров коллектив только складывался. Я с удовольствием вспоминаю весну 2015 года, когда при сумасшедшей поддержке болельщиков мы обыграли почти всех лидеров чемпионата. Очень надеюсь, что и сейчас нам удастся совершить что-то подобное.

– Что для этого нужно?

– Только одно – поверить в себя и вернуть ту игру, которая приносила результат. В первом тайме матча с "Динамо" кое-что у нас уже стало получаться – мы и оборонялись надежно, и "стандарты" стали получаться. Очень жаль, что грубые ошибки все перечеркнули. Но надо же понимать и природу этих ошибок. Мне кажется, дело в том, что эмоции захлестывают, и из-за этого уверенности не хватает. Но все поправимо.

– Результаты сильно влияют на настроение?

– Конечно. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы мы смогли справиться с этим. И дружная. Мы стараемся не искать крайних, а поддерживать друг друга. В такие дни особенно важно быть вместе.

В 5-м туре чемпионата России "Амкар" во вторник, 8 августа, на своем поле сыграет с "Уфой". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Интриги 5-го тура РФПЛ // Что с "Амкаром"? Объясняет Гаджиев