23:12 6 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Петар Занев: "Амкар" не думал о том, что есть шанс опередить ЦСКА в таблице"

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Сегодня. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. 25-я минута. Только что Георгий ДЖИКИЯ (справа) поразил ворота Игоря АКИНФЕЕВА."Амкар" выбил ЦСКА из тройки

Защитник "Амкара" Петар Занев после игры 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) отметил, что для его команды не типично пропускать так много мячей. Болгарин высказал мнение, что игра понравилась болельщикам.

– Сегодня у нас игра получалось, – сказал Занев. – Было пространство для контратак, и мы это использовали. Но для нас не типично пропускать два мяча. Вы знаете, что у нас такая команда, которая год не пропускает. А здесь сразу два мяча.

– Перед матчем вы шли практически вровень с ЦСКА. Разница была в одно очко. Держали в голове, что можете их обогнать?

– Мы об этом не думали. Играем каждый отдельный матч, стараемся показывать хороший футбол и набирать очки. А в конце чемпионата уже будем смотреть.

– Вы мало пропускаете. Ругался ли тренер в связи с двумя голами, которые были пропущены?

– Конечно. Обидно, что пропустили. На повторе посмотрел, что Фернандес сам упал, но судья увидел эту ситуацию так. Возможно, если бы не было этого пенальти, то матч сложился бы по-другому. Потом пропустили второй – "гол в раздевалку". Зато для болельщиков игра получилась интересная. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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