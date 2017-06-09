14:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Песьяков перешел из "Спартака" в "Ростов"

3

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков стал игроком "Ростова", информирует клубная пресс-служба. Голкипер подписал контракт с новой командой на два года.

Отметим, что 28-летний футболист в 2012 году был на правах аренды в донском клубе. Кроме того, он выступал за "Шинник", "Томь" и "Анжи". В минувшем сезоне Песьяков провел один матч в чемпионате России, выиграв золотые медали в составе "Спартака".

Напомним, что сегодня "Ростов" объявил об уходе вратарей Сослана Джанаева и Никиты Медведева, а позже сообщил о переходе Ильи Абаева. Также сегодня новым главным тренером ростовчан был назначен Леонид Кучук.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Don

sarkis1957, Медведев и Джанаев против Песьякова и Абаева, абсолютно одинакового уровня вратари, что там г..., что здесь г.....)

15:26

sarkis1957

Да, слабая замена сбежавшим Медведеву и Джанаеву...

15:20

King's Bounty IIII

Ростов и Спартак - браты ! Песьяков, Джанаев, Дзюба, Ананидзе...

15:11