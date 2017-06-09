Песьяков перешел из "Спартака" в "Ростов"

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков стал игроком "Ростова", информирует клубная пресс-служба. Голкипер подписал контракт с новой командой на два года.
Отметим, что 28-летний футболист в 2012 году был на правах аренды в донском клубе. Кроме того, он выступал за "Шинник", "Томь" и "Анжи". В минувшем сезоне Песьяков провел один матч в чемпионате России, выиграв золотые медали в составе "Спартака".
Напомним, что сегодня "Ростов" объявил об уходе вратарей Сослана Джанаева и Никиты Медведева, а позже сообщил о переходе Ильи Абаева. Также сегодня новым главным тренером ростовчан был назначен Леонид Кучук.
Сергей Песьяков перешел в "Ростов"https://t.co/x2A4B9zTMo pic.twitter.com/8cWgeYt0kd– Football Club Rostov (@rostovfc) 9 июня 2017 г.
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Илья Абаев
- Томь
- Сергей Песьяков
- Спартак (футбол)
- Леонид Кучук
- Шинник
- Никита Медведев
Don
sarkis1957, Медведев и Джанаев против Песьякова и Абаева, абсолютно одинакового уровня вратари, что там г..., что здесь г.....)
15:26
sarkis1957
Да, слабая замена сбежавшим Медведеву и Джанаеву...
15:20
King's Bounty IIII
Ростов и Спартак - браты ! Песьяков, Джанаев, Дзюба, Ананидзе...
15:11