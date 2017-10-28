Песьяков, Паршивлюк и Макеев – в составе "Ростова" на матч со "Спартаком"

Тренерский штаб "Ростова" во главе с Леонидом Кучуком объявил состав команды на матч 10-го тура чемпионата России против "Спартака". У дончан на поле с первых минут выйдут бывшие игроки красно-белых Сергей Песьяков, Сергей Паршивлюк и Евгений Макеев.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом:

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов - Ионов, Маер, Гацкан, Думбья - Бухаров.

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Байрамян, Кинтеро, Шомуродов.

Напомним, матч "Ростов" – "Спартак" состоится сегодня, 28 октября. Начало встречи – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.