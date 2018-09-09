Песня Терри, которую услышат игроки Спартака

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в честь своего перехода "Астон Виллу" исполнял песню американского исполнителя Бена Кинга "Stand by me".

Защитник выступал за "львов" в сезоне-2017/18 во втором по силе дивизионе Англии.

Игрок может исполнить данную песню для футболистов "Спартака". По последней информации, защитник прошел медосмотр для московского клуба и поставил подпись под контрактом (1 год с возможностью продления еще на год).

Терри провел почти всю карьеру в "Челси", за исключением одного сезона. В 2000 году футболист отправился в аренду в "Ноттингем Форест". В стане "синих" защитник провел 702 матча и забил 65 голов.

Терри скоро 38. Он точно в порядке?