17:35 | Футбол — РФПЛ

Песня дня. В каких условиях проходит разминка перед матчем "Тамбов" – "Амкар"


"Амкар" в Инстаграме опубликовал ролик в преддверии ответного стыкового матча за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19, в котором пермяки на выезде сыграют с "Тамбовом". Игра пройдет в манеже СТЦ "Тамбов". На поле менее чем за полчаса до стартового свистка находилась группа, которая исполняла кавер на песню группы "Звери""Все, что тебя касается".

"В таких условиях проходит далеко не каждая разминка", - говорится в подписи "Амкара" к видеозаписи.

Напомним, первый матч между "Амкаром" и "Тамбовом" состоялся 17 мая и завершился со счетом 2:0 в пользу пермяков.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Тамбов" – "Амкар". Начало игры – 18.00 по московскому времени.

Тамбов – Амкар

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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