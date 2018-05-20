Песня дня. В каких условиях проходит разминка перед матчем "Тамбов" – "Амкар"

"Амкар" в Инстаграме опубликовал ролик в преддверии ответного стыкового матча за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19, в котором пермяки на выезде сыграют с "Тамбовом". Игра пройдет в манеже СТЦ "Тамбов". На поле менее чем за полчаса до стартового свистка находилась группа, которая исполняла кавер на песню группы "Звери" – "Все, что тебя касается".

"В таких условиях проходит далеко не каждая разминка", - говорится в подписи "Амкара" к видеозаписи.

Напомним, первый матч между "Амкаром" и "Тамбовом" состоялся 17 мая и завершился со счетом 2:0 в пользу пермяков.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Тамбов" – "Амкар". Начало игры – 18.00 по московскому времени.