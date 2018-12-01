12:39 | Футбол — РПЛ

Первый замдиректора "Енисея": "Решение о проведении матча с "Ахматом" будет принято за час до игры. Мы к ней готовы"

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Первый заместитель директора "Енисея"  Роман Суровцев перед игрой 16-го тура премьер-лиги с "Ахматом" в Красноярске выразил готовность к ее проведению.

Напомним, ранее главный тренер грозненцев Рашид Рахимов допустил, что не станет выводить команду на поле Центрального стадиона, если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов. Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" такое решение было отменено, и встречу перенесли на открытую арену.

- Решение будет приниматься за час до начала матча, - сказал Суровцев. - В 13.00 по Москве выйдем на центр поля, где будем замерять температуру вместе с представителями "Ахмата" - тогда и настанет ясность о судьбе встречи. Как уже говорил ранее, мы поддержим любое решение грозненцев. Это будет правильно. Но мы настроены играть. (Арман Мкртчян)

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Енисей - Ахмат

 

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