Первый стыковой матч "Енисея" и "Анжи" начнется в 15.00 по московскому времени

Определилось время начала первого стыкового матча между "Енисеем" и "Анжи" за право выступить в чемпионате России в сезоне-2018/19. Встреча пройдет в Красноярске в четверг, 17 мая, начало - 15.00 по московскому времени.
Ответный матч состоится в Махачкале 20 мая и начнется в 21.00 по московскому времени.
"Анжи" занял 14-е место в прошедшем чемпионате России. "Енисей" финишировал третьим в первенстве ФНЛ.
Определилось время начала первого стыкового матча в Красноярске. Матч #ЕнисейАнжи начнется в четверг, 17 мая, в 15:00 по московскому времени. Телеканал @MatchTV планирует прямую трансляцию игры в Красноярске pic.twitter.com/DEBwfeD3ID– ФК "Анжи" (@fc_anji) 14 мая 2018 г.