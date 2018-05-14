Первый стыковой матч "Енисея" и "Анжи" начнется в 15.00 по московскому времени

Определилось время начала первого стыкового матча между "Енисеем" и "Анжи" за право выступить в чемпионате России в сезоне-2018/19. Встреча пройдет в Красноярске в четверг, 17 мая, начало - 15.00 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Махачкале 20 мая и начнется в 21.00 по московскому времени.



"Анжи" занял 14-е место в прошедшем чемпионате России. "Енисей" финишировал третьим в первенстве ФНЛ.