Первый матч на новом стадионе ЦСКА начнется в 20.30

Стало известно время начала матчей 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.
9 сентября (пятница)
"Ростов" – "Крылья Советов" – 20:00
10 сентября (суббота)
"Амкар" – "Томь" – 15:30
"Анжи" – "Оренбург" – 18:00
ЦСКА – "Терек" – 20:30
11 сентября (воскресенье)
"Уфа" – "Краснодар" – 14:00
"Спартак" – "Локомотив" – 16:30
"Арсенал" – "Зенит" – 19:00
12 сентября (понедельник)
"Рубин" – "Урал" – 19:30
О датах и времени проведения матчей с 7-го по 17-й тур будет объявлено позже.
karlikf1
Во второй игре, после открытия в августе 2014-го нашей Казань-арены, ЦСКовское стадо едва не сожгло стадион, в т.н. фан-секторе. Интересно, свой стадион они сразу начнут жечь или постепенно?
11:36
ravilius777
миллера пригласите, пусть хоть увидит, как должен выглядеть футбольный стадион
11:28
shpasic
Кадырова-то не забудьте пригласить на открытие бизнес-центра и микрофон ему выдать.
11:18
foreverCSKAforever
Джо, пригласим Вилкова на открытие стадиона, проку будет больше.
11:06
джо
Помнится Гинер,говорил ,что на открытие стадиона пригласит Челси или Барсу. Сдулся...
11:02
Джин_SM(v3)
Так и не понимаю смысла растягивать тур на 4 дня... Развод всех матчей по времени это имитация интереса.Болельщикам Ростова и КС будет просто плевать проходит ли параллельно игра Рубин-Урал.И телеаудитория от параллельности не будет выше или ниже...
10:41