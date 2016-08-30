Первый матч на новом стадионе ЦСКА начнется в 20.30

Стало известно время начала матчей 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

9 сентября (пятница)

"Ростов" – "Крылья Советов" – 20:00

10 сентября (суббота)

"Амкар" – "Томь" – 15:30

"Анжи" – "Оренбург" – 18:00

ЦСКА – "Терек" – 20:30

11 сентября (воскресенье)

"Уфа" – "Краснодар" – 14:00

"Спартак" – "Локомотив" – 16:30

"Арсенал" – "Зенит" – 19:00

12 сентября (понедельник)

"Рубин" – "Урал" – 19:30

О датах и времени проведения матчей с 7-го по 17-й тур будет объявлено позже.