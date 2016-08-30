10:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Первый матч на новом стадионе ЦСКА начнется в 20.30

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Стало известно время начала матчей 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФПЛ.

9 сентября (пятница)

"Ростов" – "Крылья Советов" – 20:00

10 сентября (суббота)

"Амкар" – "Томь" – 15:30

"Анжи" – "Оренбург" – 18:00

ЦСКА – "Терек" – 20:30

11 сентября (воскресенье)

"Уфа" – "Краснодар" – 14:00

"Спартак" – "Локомотив" – 16:30

"Арсенал" – "Зенит" – 19:00

12 сентября (понедельник)

"Рубин" – "Урал" – 19:30

О датах и времени проведения матчей с 7-го по 17-й тур будет объявлено позже.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_18875.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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karlikf1

Во второй игре, после открытия в августе 2014-го нашей Казань-арены, ЦСКовское стадо едва не сожгло стадион, в т.н. фан-секторе. Интересно, свой стадион они сразу начнут жечь или постепенно?

11:36

ravilius777

миллера пригласите, пусть хоть увидит, как должен выглядеть футбольный стадион

11:28

shpasic

Кадырова-то не забудьте пригласить на открытие бизнес-центра и микрофон ему выдать.

11:18

foreverCSKAforever

Джо, пригласим Вилкова на открытие стадиона, проку будет больше.

11:06

джо

Помнится Гинер,говорил ,что на открытие стадиона пригласит Челси или Барсу. Сдулся...

11:02

Джин_SM(v3)

Так и не понимаю смысла растягивать тур на 4 дня... Развод всех матчей по времени это имитация интереса.Болельщикам Ростова и КС будет просто плевать проходит ли параллельно игра Рубин-Урал.И телеаудитория от параллельности не будет выше или ниже...

10:41

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