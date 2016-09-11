Первый матч ЦСКА на новом стадионе собрал более 26 тысяч зрителей

Встреча ЦСКА и "Терека" (3:0) в 6-м туре чемпионата России не сумел собрать аншлаг. Как сообщает пресс-служба РФПЛ, дебютный матч на новой Арене ЦСКА посетили 26 420 зрителей при заявленной максимальной вместимости 30 000. Отметим, что в субботу в Москве также праздновался День города. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер признавался, что рассчитывает продать 15 тысяч абонементов на новый стадион.
sdg3dh
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01:48
spetrov
Даже не несколько сотен, а просто 100 билетов.
01:15
spetrov
a.sizov, в одной из новостей называлась даже точная цифра, сколько "Терек" заказал билетов. Если память не подводить (мельком смотрел), несколько сотен.
01:12
a.sizov
а ничего, что гостевая квота около 3 тыс. и вряд ли её выбрали хотя бы на 10%?
01:05