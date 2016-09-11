00:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Первый матч ЦСКА на новом стадионе собрал более 26 тысяч зрителей

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Встреча ЦСКА и "Терека" (3:0) в 6-м туре чемпионата России не сумел собрать аншлаг. Как сообщает пресс-служба РФПЛ, дебютный матч на новой Арене ЦСКА посетили 26 420 зрителей при заявленной максимальной вместимости 30 000. Отметим, что в субботу в Москве также праздновался День города. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер признавался, что рассчитывает продать 15 тысяч абонементов на новый стадион.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/match/match_11475.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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sdg3dh

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01:48

spetrov

Даже не несколько сотен, а просто 100 билетов.

01:15

spetrov

a.sizov, в одной из новостей называлась даже точная цифра, сколько "Терек" заказал билетов. Если память не подводить (мельком смотрел), несколько сотен.

01:12

a.sizov

а ничего, что гостевая квота около 3 тыс. и вряд ли её выбрали хотя бы на 10%?

01:05

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