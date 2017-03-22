15:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Первый крытый футбольный манеж в Перми откроют не раньше июня

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Глава Пермского края Максим Решетников сообщил, что открытие первого крытого футбольного манежа "Пермь Великая" перенесено на июнь 2017 года. По его словам, это произошло из-за проблем со сдачей объекта.

- При строительстве были отклонения от проекта, который прошел экспертизу. Манеж готов на 98 процентов, - приводит ТАСС слова Решетникова. - Вносить изменения в проектную документацию - это снова проходить и оформлять экспертизы.

Отвечают за эту работу первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр спорта Олег Глызин, которые обещают сдать объект к первому мая, но я сомневаюсь, что это удастся, возможно, что в июне мы эту тему додавим.

Ранее сообщалось, что объект будет сдан в декабре 2016 года, а первые тренировки учеников детско-юношеских школ с января 2017 года. Стоимость манежа - 1,4 миллиарда рублей, из которых 644 миллиона - средства федерального бюджета.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4115716

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