Первый гол Канунникова в сезоне помог "Рубину" обыграть "Тосно"

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил нападающий Максим Канунников, с передачи Гекдениза Карадениза. Для россиянина этот мяч стал первым в этом сезоне.
Отметим, что на на 38-й минуте арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.
Казанский клуб одердал четвертую победу в чемпионате и набрал 14 очков. На счету гостей пятое поражение в премьер-лиге.
Чемпионат России
8-й тур
"Рубин" (Казань) – "Тосно" – 1:0 (1:0)
Гол: Канунников, 19 (1:0).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 59. Сорокин, 82), Гекдениз (Цакташ, 75), Канунников.
"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Карницкий, Казаев, Мелкадзе (Палиенко, 46), Заболотный.
Предупреждения: Казаев, 39. Марков, 61. Кудряшов, 61. Оздоев, 64. Азмун, 72.
Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).
26 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".
Трансляция матча "Рубин" - "Тосно" //
Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым
Паснаход
Slim Taller, в прошлом туре разделали под орех "Анжи", который в этом туре одержал победу, ты заряжен.
20:15
Паснаход
нет желтухе!, а что с голом Канунникова? Ты заряженный.
20:12
Паснаход
Cheremis57, если бы сохранить состав, включая Жонатаса, избавиться от испанского балласта (3 человека), Сонга, Лестьенна во благо ФФП, я бы согласился, но в данной ситуации препонов множество. Всё сложно.
20:11
Slim Taller
Очередной говенный матч в исполнении Бердыевской команды.Тосно был как минимум не хуже.Судейка не всю грубость пресекал,отсудил на 3 с минусом.
20:09
нет желтухе!
гол Канунникова? Да ладно! Судейка заряженный и только. Где иксперд боброу?
20:04
Cheremis57
Паснаход ==== Господи, от кого отбиваться-то? "Зенит" в стадии сборки! Чемпион липовый и уже посыпался, европоход окончательно прибьёт чемпиона!! Быки оказались телятами!!! Единственные достойные соперники это ЦСКА, "Локомотив" и "Ростов" с бердыевским багажом!!!!
20:04
Никифор
kauperwood37, свинтус, чем не доволен? Посмотри на турнирную таблицу)))))
20:01
Паснаход
kauperwood37, выйди и зайди как положено.
19:53
alexniko77
рубин - дно, судья сделал подарок курбану, вместо галстука...
19:53
kauperwood37
Никифор купи очки кусок конского овна
19:52
Паснаход
Cheremis57, забрались-то взобрались, как удержаться? Трансферы от нас к ним, ФФП и прочая.
19:52
kauperwood37
судейка им помог выиграть
19:51
Никифор
Алекс Ферги, дурилка, Рубин прошлых лет- самый убиваемый клуб! Лестьена завалили в штрафной, это чистый пеналь. Но минибомжи и поросята оживились .
19:50
baden-baden
Лестьенн железно забивал, если бы его в штрафной не уронили.
19:46
Алекс Ферги
Нормальный подгон от судьи ))) так в Татарстане принято ))
19:43
Cheremis57
Браво, Бердыев и "Рубин"! Вот казанцы забрались уже и на призовое место!! Молодцы!!!
19:35
SIZ170
Бикеича с Днём рождения .... но стыдно должно быть судье за такой подарок
19:35