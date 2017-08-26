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19:23 | Футбол — РФПЛ

Первый гол Канунникова в сезоне помог "Рубину" обыграть "Тосно"

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"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил нападающий Максим Канунников, с передачи Гекдениза Карадениза. Для россиянина этот мяч стал первым в этом сезоне.

Отметим, что на на 38-й минуте арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.

Казанский клуб одердал четвертую победу в чемпионате и набрал 14 очков. На счету гостей пятое поражение в премьер-лиге.

Чемпионат России

8-й тур

"Рубин" (Казань) – "Тосно" – 1:0 (1:0)

Гол: Канунников, 19 (1:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 59. Сорокин, 82), Гекдениз (Цакташ, 75), Канунников.

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Карницкий, Казаев, Мелкадзе (Палиенко, 46), Заболотный.

Предупреждения: Казаев, 39. Марков, 61. Кудряшов, 61. Оздоев, 64. Азмун, 72.

Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).

26 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно" //
Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым
 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Паснаход

Slim Taller, в прошлом туре разделали под орех "Анжи", который в этом туре одержал победу, ты заряжен.

20:15

Паснаход

нет желтухе!, а что с голом Канунникова? Ты заряженный.

20:12

Паснаход

Cheremis57, если бы сохранить состав, включая Жонатаса, избавиться от испанского балласта (3 человека), Сонга, Лестьенна во благо ФФП, я бы согласился, но в данной ситуации препонов множество. Всё сложно.

20:11

Slim Taller

Очередной говенный матч в исполнении Бердыевской команды.Тосно был как минимум не хуже.Судейка не всю грубость пресекал,отсудил на 3 с минусом.

20:09

нет желтухе!

гол Канунникова? Да ладно! Судейка заряженный и только. Где иксперд боброу?

20:04

Cheremis57

Паснаход ==== Господи, от кого отбиваться-то? "Зенит" в стадии сборки! Чемпион липовый и уже посыпался, европоход окончательно прибьёт чемпиона!! Быки оказались телятами!!! Единственные достойные соперники это ЦСКА, "Локомотив" и "Ростов" с бердыевским багажом!!!!

20:04

Никифор

kauperwood37, свинтус, чем не доволен? Посмотри на турнирную таблицу)))))

20:01

Паснаход

kauperwood37, выйди и зайди как положено.

19:53

alexniko77

рубин - дно, судья сделал подарок курбану, вместо галстука...

19:53

kauperwood37

Никифор купи очки кусок конского овна

19:52

Паснаход

Cheremis57, забрались-то взобрались, как удержаться? Трансферы от нас к ним, ФФП и прочая.

19:52

kauperwood37

судейка им помог выиграть

19:51

Никифор

Алекс Ферги, дурилка, Рубин прошлых лет- самый убиваемый клуб! Лестьена завалили в штрафной, это чистый пеналь. Но минибомжи и поросята оживились .

19:50

baden-baden

Лестьенн железно забивал, если бы его в штрафной не уронили.

19:46

Алекс Ферги

Нормальный подгон от судьи ))) так в Татарстане принято ))

19:43

Cheremis57

Браво, Бердыев и "Рубин"! Вот казанцы забрались уже и на призовое место!! Молодцы!!!

19:35

SIZ170

Бикеича с Днём рождения .... но стыдно должно быть судье за такой подарок

19:35