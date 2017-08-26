Первый гол Канунникова в сезоне помог "Рубину" обыграть "Тосно"

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Тосно" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил нападающий Максим Канунников, с передачи Гекдениза Карадениза. Для россиянина этот мяч стал первым в этом сезоне.

Отметим, что на на 38-й минуте арбитр Артем Чистяков допустил ошибку, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Судья не увидел, что Федор Кудряшов в своей штрафной совершил фол по неосторожности, ударив Яна Казаева по левому голеностопу.

Казанский клуб одердал четвертую победу в чемпионате и набрал 14 очков. На счету гостей пятое поражение в премьер-лиге.

Чемпионат России

8-й тур

"Рубин" (Казань) – "Тосно" – 1:0 (1:0)

Гол: Канунников, 19 (1:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Набиуллин, М`Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 59. Сорокин, 82), Гекдениз (Цакташ, 75), Канунников.

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Карницкий, Казаев, Мелкадзе (Палиенко, 46), Заболотный.

Предупреждения: Казаев, 39. Марков, 61. Кудряшов, 61. Оздоев, 64. Азмун, 72.

Судьи: Чистяков (Азов). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).

26 августа. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно" //

Арбитр не наказал "Рубин" 11-метровым

