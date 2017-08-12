19:20 | Футбол — РФПЛ

Первый гол ЦСКА засчитан верно

Эпизод с голом Георгия ЩЕННИКОВА. Эпизод с голом Георгия ЩЕННИКОВА.
Эпизод с голом Георгия ЩЕННИКОВА.
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На 83-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" верное решение приняла бригада арбитров, засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Николай Богач поступил правильно, не зафиксировав положение "вне игры" у Георгия Щенникова.

В момент удара по мячу Александра Головина защитник ЦСКА не зашел за линию офсайда. Он находился на одной линии со спартаковским футболистом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Aleks1962

хренительно,офсайд определяется в момент передачи там метр офсайда Гаденыш отраболтал свои сребренники.

19:57

аis

автор. Трём !? )))

19:45

alex-ls

да ничего не видно на этих повторах, линии нет. Спартак сам виноват слишком глубоко сел

19:41