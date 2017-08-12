Первый гол ЦСКА засчитан верно

На 83-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" верное решение приняла бригада арбитров, засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Николай Богач поступил правильно, не зафиксировав положение "вне игры" у Георгия Щенникова.

В момент удара по мячу Александра Головина защитник ЦСКА не зашел за линию офсайда. Он находился на одной линии со спартаковским футболистом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"