Первый гол ЦСКА засчитан верно

На 83-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" верное решение приняла бригада арбитров, засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Николай Богач поступил правильно, не зафиксировав положение "вне игры" у Георгия Щенникова.
В момент удара по мячу Александра Головина защитник ЦСКА не зашел за линию офсайда. Он находился на одной линии со спартаковским футболистом. (Александр БОБРОВ)
Aleks1962
хренительно,офсайд определяется в момент передачи там метр офсайда Гаденыш отраболтал свои сребренники.
19:57
аis
автор. Трём !? )))
19:45
alex-ls
да ничего не видно на этих повторах, линии нет. Спартак сам виноват слишком глубоко сел
19:41