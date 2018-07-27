19:00 | Футбол — РПЛ

Первый автограф Головина в "Монако". Видео


Хавбек "Монако" Александр Головин подписал первую футболку в новом клубе. Сегодня 22-летний россиянин заключил с монегасками 5-летний контракт. 

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
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