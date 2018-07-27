Первый автограф Головина в "Монако". Видео

Хавбек "Монако" Александр Головин подписал первую футболку в новом клубе. Сегодня 22-летний россиянин заключил с монегасками 5-летний контракт.

Offrez-vous le maillot de notre nouveau numéro 1⃣7⃣ ! L'un d'entre vous le recevra dédicacé de la main du joueur.



COMMANDEZ ➡ https://t.co/lpQlYlZRbk pic.twitter.com/T2Rv0aOzaF – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 июля 2018 г.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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