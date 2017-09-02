Первым среди клубов РФПЛ систему видеоповторов установит "Краснодар"

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация изучает международный опыт использования видеоповторов. Глава российского футбола сообщил, что постарается договориться с ФИФА о сохранении на стадионах чемпионата мира системы VAR.

- Мы просили ФИФА оставить четыре системы на стадионах, где проводились матчи Кубка конфедераций. ФИФА сказала, что арендовала оборудовании у компании, которая, в свою очередь, уже договорилась об их установке в других местах. Есть четыре основные компании, которые производят необходимую аппаратуру, а всего их около 20. Мы встречались с каждой из четырех, и буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе "Краснодар" и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС – с ФИФА и IFAB. В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы "Зенита" и "Спартака". Офлайн-режим означает, что главный арбитр матча не сможет пользоваться видеоповторами, но будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров.

На Кубке конфедераций, где использовалась система, было мало матчей, поэтому пока рано делать выводы о ней. Сейчас изучаем западный опыт, смотрим на чемпионаты Германии и Италии, где система стала использоваться с этого сезона. Нужно уточнять много нюансов. Помните, сколько на Кубке конфедераций было неурядиц с видеоповторами? Как наш главный тренер требовал видеоповтор в матче с Мексикой, но судья не дал. Почему?

Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе чемпионата мира-2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ.​​