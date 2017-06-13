Первым из отпуска в "Зените" вышел Нобоа

"Зенит" вышел из отпуска – сегодня игроки команды начали проходить медицинский осмотр. Первым на него приехал новичок команды полузащитник Кристиан Нобоа. Напомним, что уже 15 июня сине-бело-голубые отправятся на сбор в Австрию.
4 июня Нобоа подписал с петербургским клубом контракт на три года. Два предыдущих сезона футболист провел в "Ростове", за который отыграл 64 матча, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.
serenky25
Вышел из отпуска. Приехал на медосмотр. Узнал, что врач еще в отпуске и уехал домой пить.
10:25
shpasic
Нобоа вышел из отпуска, увидел свою тень, испугался и вернулся обратно.
10:19