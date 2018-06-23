Первые слова Жемалетдинова после возвращения в "Локомотив"

Вернувшийся в "Локомотив" форвард Рифат Жемалетдинов отметил, что приложит все усилия, чтобы дальше расти вместе с командой.



- Заниматься футболом в Черкизове я начал еще дошкольником, - сказал Жемалетдинов. - Поэтому это действительно возвращение – домой, в родной клуб.

Был рад увидеть своих друзей, с которыми рос в академии, играл в "молодежке" и "основе". "Локо" за эти два года достиг больших успехов, и я приложу все усилия, чтобы дальше расти вместе с командой.



Впереди интересный сезон: защита титула, Лига чемпионов. Позади первые тренировки, работаем с воодушевлением!

Таблица переходов РФПЛ //

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