Первые пять минут матча "Спартак" - "Динамо" пройдут в тишине

Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пятого тура чемпионата России с "Динамо"​ пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке красно-белых Алексее Парамонове. Встреча пройдет в субботу, 25 августа, в Москве на "Открытие Арене".

- Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца, - говорится в сообщении.

На матче #Спартак - Динамо первые 5 минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.



Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца. pic.twitter.com/pcxhaWVe4G – Фратрия (@fratria) 24 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени