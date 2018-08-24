12:07 | Футбол — РПЛ

Первые пять минут матча "Спартак" - "Динамо" пройдут в тишине


Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" сообщило, что первые 5 минут матча пятого тура чемпионата России с "Динамо"​ пройдут в тишине в память об ушедшем из жизни прославленном игроке красно-белых Алексее Парамонове. Встреча пройдет в субботу, 25 августа, в Москве на "Открытие Арене".

- Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца, - говорится в сообщении.

 

Ранее сообщалось, что Парамонова похоронят в понедельник, 27 августа, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака".

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

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