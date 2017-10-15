Первое поражение "Зенита" Манчини в РФПЛ. Видеообзор

"Зенит" представил обзор домашнего матча 13-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Тульский клуб одержал в Санкт-Петербурге сенсационную победу - 1:0, единственный гол на 73-й минуте забил форвард Эванс Кангва.
Лидер чемпионата не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего сезона РФПЛ). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.
"Зенит-ТВ" показывает полный обзор матча #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/7PGIUEwyzJ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 октября 2017 г.