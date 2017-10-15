21:55 | Футбол — РФПЛ

Первое поражение "Зенита" Манчини в РФПЛ. Видеообзор


"Зенит" представил обзор домашнего матча 13-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Тульский клуб одержал в Санкт-Петербурге сенсационную победу - 1:0, единственный гол на 73-й минуте забил форвард Эванс Кангва.

Лидер чемпионата не проигрывал в 12 встречах подряд (в 15 – с учетом предыдущего сезона РФПЛ). Для сине-бело-голубых это первое поражение в премьер-лиге под руководством Роберто Манчини.

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"

Зенит - Арсенал Т

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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