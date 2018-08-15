23:18 15 августа | Футбол — РПЛ

Первое фото Влашича в форме ЦСКА

Никола ВЛАШИЧ в форме ЦСКА. Фото instagram.com/pfc_cska_official
Никола ВЛАШИЧ в форме ЦСКА. Фото instagram.com/pfc_cska_official

ЦСКА в сториз своего Инстаграма опубликовал фотографию новичка команды Николы Влашича в форме армейцев. 20-летний хавбек перешел в российский клуб из "Эвертона" на правах годичной аренды.

Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата – центральный атакующий полузащитник. Помимо этого, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrodošli, Nikola @niksivlasic_ ! 🔴🔵 . #мыЦСКА

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 15 Авг 2018 в 12:33 PDT

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