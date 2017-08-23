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18:11 | Футбол — РФПЛ

Первая тренировка Ригони в "Зените". Видео

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Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони провел первую тренировку с российской командой. Аргентинца встретили туннелем, после чего игроки приступили к занятиям.

Напомним, что сегодня петербургский клуб объявил о приобретении 24-летнего футболиста. Сообщается, что Ригони будет готов выйти на поле в матче 8-го тура чемпионата России против "Ростова".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Melyfaro

А это точно Русская команда :) А то чет русской речи не слышно :)

18:20

Millwall82

И кстати клубы РФПЛ учитесь у Зенита как блоги в ютюбе вести. У вас все по старинке и абсолютно никакого контента нет. Позор для 21 века.

18:17

Millwall82

А Дзюба то что в "тоннеле" забыл? Сам же любил от души зарядить новичкам.

18:16