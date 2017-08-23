Первая тренировка Ригони в "Зените". Видео

Новичок "Зенита" полузащитник Эмилиано Ригони провел первую тренировку с российской командой. Аргентинца встретили туннелем, после чего игроки приступили к занятиям.
Напомним, что сегодня петербургский клуб объявил о приобретении 24-летнего футболиста. Сообщается, что Ригони будет готов выйти на поле в матче 8-го тура чемпионата России против "Ростова".
Melyfaro
А это точно Русская команда :) А то чет русской речи не слышно :)
18:20
Millwall82
И кстати клубы РФПЛ учитесь у Зенита как блоги в ютюбе вести. У вас все по старинке и абсолютно никакого контента нет. Позор для 21 века.
18:17
Millwall82
А Дзюба то что в "тоннеле" забыл? Сам же любил от души зарядить новичкам.
18:16