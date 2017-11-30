"Первая пятерка"-2017: Прядкин - за Чалова, Чебан - за Баринова

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим молодым игроком России 2017 года. В голосовании "Первая пятерка" он поставил Чалова на первое место, Рифата Жемалетдинова из "Рубина" - на второе, а Аяза Гулиева из "Анжи" - на третье.

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан главным претендентом на премию назвал хавбека московского "Локомотива" Дмитрия Баринова. На второй строчке у Чебана - футболист "Ростова" Александр Зуев, на третьей - Федор Чалов.