Первая часть чемпионата России-2019/20 завершится 1 декабря

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне планируется завершить осеннюю часть чемпионата, в которой пройдут 18 туров, 1 декабря. В этом сезоне из-за низкой температуры впервые в российской истории был перенесен матч чемпионата России "Оренбург" - "Крылья Советов".

- Будут ли матчи зимой? Планируем так, что последние матчи будут 1 декабря, - сказал Прядкин. (Андрей Михайлов)

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