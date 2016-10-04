Первая часть чемпионата России-2016/17 закончится матчем "Спартак" – "Рубин" в Москве

РФПЛ опубликовала расписание матчей с 13-го по 17-й тур. Так в заключительном в этом году 17-м туре, который пройдет с 3 по 5 декабря, ЦСКА дома примет "Урал" (3 декабря), тогда как "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом" (3 декабря), а "Спартак" примет в Тушине "Рубин" (5 декабря).
13-й тур
5 ноября, суббота
11.00 "Томь" – "Спартак"
13.30 "Уфа" – "Рубин"
16.00 "Крылья Советов" – "Урал"
18.30 "Локомотив" – "Анжи"
6 ноября, воскресенье
14.30 ЦСКА – "Амкар"
17.00 "Терек" – "Зенит"
17.00 "Ростов" – "Арсенал"
19.30 "Краснодар" – "Оренбург"
14-й тур
18 ноября, пятница
19.00 "Арсенал" – ЦСКА
19.30 "Рубин" – "Ростов"
19 ноября, суббота
12.00 "Томь" – "Терек"
14.30 "Оренбург" – "Локомотив"
17.00 "Анжи" – "Уфа"
20 ноября, воскресенье
17.00 "Спартак" – "Амкар"
19.00 "Краснодар" – "Урал"
19.30 "Зенит" – "Крылья Советов"
15-й тур
25 ноября, пятница
17.00 "Уфа" – "Оренбург"
26 ноября, суббота
11.30 "Амкар" – "Арсенал"
14.00 ЦСКА – "Рубин"
17.00 "Локомотив" – "Урал"
18.00 "Терек" – "Спартак"
27 ноября, воскресенье
14.00 "Крылья Советов" – "Томь"
16.30 "Ростов" – "Анжи"
19.00 "Краснодар" – "Зенит"
16-й тур
30 ноября, среда
17.00 "Урал" – "Ростов"
19.00 "Рубин" – "Арсенал"
19.30 ЦСКА – "Оренбург"
19.30 "Зенит" – "Уфа"
1 декабря, четверг
15.00 "Томь" – "Локомотив"
18.00 "Крылья Советов" – "Спартак"
18.00 "Терек" – "Краснодар"
20.30 "Анжи" – "Амкар"
17-й тур
3 декабря, суббота
14.00 ЦСКА – "Урал"
19.00 "Ростов" – "Зенит"
4 декабря, воскресенье
16.00 "Локомотив" – "Терек"
18.30 "Краснодар" – "Крылья Советов"
5 декабря, понедельник
17.00 "Амкар" – "Оренбург"
17.00 "Уфа" – "Томь"
19.30 "Арсенал" – "Анжи"
19.30 "Спартак" – "Рубин"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/calendar/tours/
бАбАяГа
уииииииииии, вылетите в пердив
18:15