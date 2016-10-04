Первая часть чемпионата России-2016/17 закончится матчем "Спартак" – "Рубин" в Москве

РФПЛ опубликовала расписание матчей с 13-го по 17-й тур. Так в заключительном в этом году 17-м туре, который пройдет с 3 по 5 декабря, ЦСКА дома примет "Урал" (3 декабря), тогда как "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом" (3 декабря), а "Спартак" примет в Тушине "Рубин" (5 декабря).

13-й тур

5 ноября, суббота

11.00 "Томь" – "Спартак"

13.30 "Уфа" – "Рубин"

16.00 "Крылья Советов" – "Урал"

18.30 "Локомотив" – "Анжи"

6 ноября, воскресенье

14.30 ЦСКА – "Амкар"

17.00 "Терек" – "Зенит"

17.00 "Ростов" – "Арсенал"

19.30 "Краснодар" – "Оренбург"

14-й тур

18 ноября, пятница

19.00 "Арсенал" – ЦСКА

19.30 "Рубин" – "Ростов"

19 ноября, суббота

12.00 "Томь" – "Терек"

14.30 "Оренбург" – "Локомотив"

17.00 "Анжи" – "Уфа"

20 ноября, воскресенье

17.00 "Спартак" – "Амкар"

19.00 "Краснодар" – "Урал"

19.30 "Зенит" – "Крылья Советов"

15-й тур

25 ноября, пятница

17.00 "Уфа" – "Оренбург"

26 ноября, суббота

11.30 "Амкар" – "Арсенал"

14.00 ЦСКА – "Рубин"

17.00 "Локомотив" – "Урал"

18.00 "Терек" – "Спартак"

27 ноября, воскресенье

14.00 "Крылья Советов" – "Томь"

16.30 "Ростов" – "Анжи"

19.00 "Краснодар" – "Зенит"

16-й тур

30 ноября, среда

17.00 "Урал" – "Ростов"

19.00 "Рубин" – "Арсенал"

19.30 ЦСКА – "Оренбург"

19.30 "Зенит" – "Уфа"

1 декабря, четверг

15.00 "Томь" – "Локомотив"

18.00 "Крылья Советов" – "Спартак"

18.00 "Терек" – "Краснодар"

20.30 "Анжи" – "Амкар"

17-й тур

3 декабря, суббота

14.00 ЦСКА – "Урал"

19.00 "Ростов" – "Зенит"

4 декабря, воскресенье

16.00 "Локомотив" – "Терек"

18.30 "Краснодар" – "Крылья Советов"

5 декабря, понедельник

17.00 "Амкар" – "Оренбург"

17.00 "Уфа" – "Томь"

19.30 "Арсенал" – "Анжи"

19.30 "Спартак" – "Рубин"