"Перуанский король наконец-то прилетел". Фарфан присоединился к "Локомотиву"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан присоединился к команде на сборе, который проходит в Испании, сообщает пресс-служба железнодорожников. Первый этап подготовки красно-зеленых ко второй части сезона завершится 28 января.

Напомним, что форвард перешел в "Локо" в январе прошлого года. В текущем сезоне Фарфан сыграл за команду 15 матчей чемпионата России, игру за Суперкубок страны и шесть встреч в Лиге Европы, в которых в сумме забил 12 голов. Также в этом сезоне футболист провел четыре матча за сборную Перу.