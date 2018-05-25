Пермский край выделил "Амкару" с 2015 по 2018 год 1,425 миллиарда рублей

В 2018 году правительство Пермского края выделило "Амкару" 201 миллион рублей. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, всего же с 2015 по 2018 год было выделено 1,425 миллиарда рублей из бюджета.

– Правительство Пермского края понимает важность и значимость профессиональных клубов в спортивной пирамиде региона, поэтому ежегодно на их поддержку выделяются значительные средства, – говорится в заявлении пресс-службы. – В 2018 году на субсидирование клубов из краевого бюджета заложен 361 миллион рублей. Из них 201 млн рублей предусмотрен на ФК "Амкар". В общей сложности в период с 2015 по 2018 годы футбольному клубу из краевого бюджета выделен 1 миллиард 425 миллионов рублей.

Кроме того, улучшается материально-техническая база. В Перми построен крытый футбольный манеж, где будут готовиться молодые футболисты, кадровый резерв для "Амкара". Финансирование профессиональных клубов в Пермском крае осуществляется на паритетных условиях – 50/50, эта схема сохранится и в дальнейшем.

Напомним, что "Амкар" по итогам сезона сохранил место в премьер-лиге, однако позднее появилась информация, что из-за финансовых проблем клуб может сняться с чемпионата.